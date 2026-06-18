Varhaisperuna on kesän kiistaton ykkösherkku, selviää K-ryhmän tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Kesä ei ole kunnon kesä ilman kotimaista varhaisperunaa. K-ryhmän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan peräti 97 prosenttia suomalaisista syö kesällä varhaisperunaa, ja pottu on 80 prosentin mielestä kesän ehdoton ykkönen kasviksista.

Varhaisperunat kuuluvat monilla erityisesti juhannukseen ja se näkyy myös perunoiden myynnissä.

Perunoiden ykkössuosikki on selvä

Myös perunalajikkeilla on osalle ostajista merkitystä. Kyselyssä selvisi varhaisperunalajikkeiden ehdoton suosikki, joka on Annabelle.

Keskon osto- ja myyntipäällikkö Liisa Erosen mukaan kaupallisesti tärkeimmät varhaisperunalajikkeet ovat Annabelle, Timo ja Solist.

– Näistä Annabelle on kasvattanut viime vuosina suosiotaan ja saanut paljon huomiota hyvästä maustaan ja laadustaan johtuen, joten ei ihme, että moni nimeää sen myös kysyttäessä suosikikseen. Jokainen varhaisperunalajike on kuitenkin omalla tavallaan maukas ja laadukas, kertoo Eronen tiedotteessa.

K-ryhmän kyselytutkimus toteutettiin K-Kylä-asiakasyhteisössä toukokuussa 2026. Vastaajamäärä oli 748 ihmistä ja aineisto on painotettu vastaamaan väestöä iän ja sukupuolen mukaan.