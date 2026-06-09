Huomenta Suomen Makuraati testasi kesän 2026 uutuusjäätelöt. Erityisesti yksi jätski herätti runsaasti keskustelua.
Suomalaiset ovat todellista jäätelökansaa – ja erityisesti kesällä. Moni odottaakin kauden uutuusjäätelöitä kieli pitkällä koko kevään.
Huomenta Suomen Makuraadissa testattiin tällä kertaa neljä erilaista kesän 2026 uutuusjäätelöä.
Jo testin ensimmäinen uutuusjäätelö yllätti maisteluraatiin osallistuneen meteorologi Pekka Poudan täysin:
– Täytyy sanoa, että tämä väri heti tuo mieleen jonkun sinilevän, Pouta naureskeli.
Jäätelölöiden makutestissä oli mukana mansikan ja matchan makuinen uutuuspuikko, klassikkosuklaapuikon uusi versio, karkkihyllyiltä tuttu tuote jäätelön muodossa sekä banaanin makuinen keksijäätelö.