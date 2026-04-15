Asiantuntijat ovat valinneet vuoden parhaat kuohuviinit ja samppanjat vuosimallia 2026.

Viinilehden vuotuinen kuohuviini- ja samppanjakilpailu on ratkennut, lehdestä tiedotetaan.

Viinilehden Vuoden kuohuviinin ja Vuoden samppanjan valintaa varten tuomaristo arvioi sokkona vakio- ja tilausvalikoiman kuohuvia, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullohinnan yläraja oli samppanjoissa 80 euroa ja kuohuviineissä 33 euroa.

Esikarsintatastingien perusteella tuomaristo valitsi loppukilpailun sokkomaistoon 32 samppanjaa ja 51 kuohuviiniä.

Tuomaristoon kuuluivat lehden asiantuntijat Juha Berglund, Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo.

Vuoden kuohuviini 2026

Vuoden kuohuviiniksi raati valitsi kestomenestyjän, Lindauer Special Reserve Blanc de Blancs Brutin. Sama kuohuviini nappasi voiton myös viime vuonna. Kyseessä on Chardonnay-lajikkeesta valmistettu kuohuviini, joka maksaa Alkossa 16,98 euroa.