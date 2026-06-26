Kesämyytit-sarjassa selvitetään, pitävätkö yleiset uskomukset paikkaansa. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesällä 2025.
Ravitsemusterapeutti Jonna Heinonen kertoo, onko foliossa grillaaminen terveellisempää.
Heinosen mukaan foliossa grillaamisesta on monia hyötyjä.
– Ensinnäkin se, että ruoka ei ole suoraan kosketuksissa kovalle kuumuudelle.
Ruoka on hyvä kuumentaa nopeasti, sillä pitkä kypsyttely grillissä voi tuhota esimerkiksi vihannesten ravintoainesisältöjä.
Vihannesten kypsentäminen foliossa grillissä on hyvin lempeä menetelmä ja vastaa ikään kuin höyryttämistä.
Heinonen uskoo sen lisäävän myös ihmisten kasvisten syöntiä, kun grilliin laitetaan kasviksia ehkä normaalia ateriaa enemmän.
Mitä ravintoaineita ruoasta häviää pitkään kypsentämällä? Mitkä vihannekset sopivat erityisen hyvin kypsennettäväksi ravintoarvojen kannalta? Katso koko haastattelu videolta.
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