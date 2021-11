Voiko lohta oikeasti valmistaa astianpesukoneessa?

Urbaanien legendojen mukaan tiskikoneessa voi valmistaa ruokaa ja kyseisestä taiteenlajista on jopa kirjoitettu kirja, Cooking in the Dishwasher. Sen mukaan tiskikonekokkailulla on valtavasti hyviä puolia, kuten ajan ja energian säästö, sekä tiskikoneessa valmistetun ruoan terveellisyys. Ehkäpä kuuluisin kaikista astianpesukoneessa valmistettavista ruoista on tiskikonelohi.