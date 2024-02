Viinit, jotka ovat nyt erityisen suosittuja Alkossa: "Kyykkyviiniin kyllä kehtaa tarttua"

Tuoteviestintäpäällikkö Taina Vilkunan mukaan tammikuu on perinteisestikin Alkon hiljaisin kuukausi.

– Moni pohtii elämäntapojaan vuoden alussa uusiksi, ja tipaton tammikuukin on monelle perinne, Vilkuna sanoo tiedotteessa.

Chileläiset viinit vahvassa nousussa

– Vaikka punaviinien myynti muutoin laski, kasvoi chileläisten viinien myynti niin punaviineissä, valkoviineissä kuin roseeviineissä. Chileläisille roseeviineille on vuoden aloitus ollut vahva ja maa nousi ensimmäistä kertaa kolmanneksi suosituimmaksi roseeviinimaaksi Ranskan ja Espanjan jälkeen, ohi Italian, Vilkuna kertoo tiedotteessa.

– Kun on huomattu, että chileläiset punaviinit ovat hyviä, on päätetty kokeilla myös valkoviinejä. Hinta-laatusuhde on mielettömän hyvä, Hannula summasi MTV Uutisille chileläisten viinien viehätyksen.