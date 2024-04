Suomalaisilla yksi selkeä hittiviini maaliskuussa: "Hinta-laatusuhde on usein erinomainen"

Alko kertoo litramyyntinsä nousseen maaliskuussa neljä prosenttia verrattuna vuoden 2023 maaliskuuhun. Myynti litroissa oli 6,4 miljoonaa litraa, kun se vuotta aiemmin oli 6,2 miljoonaa litraa. Myynteihin vaikutti tänä vuonna erityisesti maaliskuulle osunut pääsiäinen, joka on yksi Alkon vilkkaimpia sesonkeja.

Argentiinalaiset punaviinit pääsiäisen hitti

Alkon valikoimassa on noin 130 argentiinalaista viiniä, joista yli 100 on punaviinejä.

– Argentiinalaisten viinien hinta-laatusuhde on usein erinomainen, joka on varmasti yksi syy siihen, miksi Argentiina on löytänyt tiensä monen suomalaisen viininystävän sydämeen, Erme kommentoi tiedotteessa.