Vain New Yorkissa: Hotdog-koju oli ilmiliekeissä – paikalliset eivät vilkaisseetkaan

Hotdog-koju syttyi palamaan keskellä vilkasta katua Manhattanilla New Yorkissa. Palosta uutisoi muun muassa New York Post. Erikoista tilanteessa on se, että kukaan paikallinen ohikulkija ei tuntunut välittävän tai edes juuri huomaavan, kun nakkisämpylöitä tarjoava ruokakoju hiljalleen paloi poroksi.