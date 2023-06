Vegaaneille porttikielto! Julkkiskokin ravintolaan satelee nyt pöytävarauksia

Pöytävarausten määrä räjähti

– Asiat ovat sujuneet naurettavan hyvin. Normaalisti palvelen 12 asiakasta illassa ja nyt minulla on 35 varausta illalliselle, Mountain kertoi The Project -sivustolle.

"99 prosenttia maailman kokeista v***u vihaa vegaaneja"

Vegaaniaktivisti: Ravintola valitsee olla historian väärällä puolella

– En ole vegaani, mutta jotkut läheisistäni ovat. Minun on sanottava, että olen erittäin pettynyt tähän asenteeseen, se on hyvin syrjivää. Nykypäivänä useammat ravintolat yrittävät mahduttaa listalle pari vegaanivaihtoehtoja palvellakseen kaikkia. Tämä on sinun yrityksesi, joten sinun ei tarvitse tarjota mitään, mitä et halua, mutta ei ole oikein antaa porttikieltoa ruokavalion vuoksi, Facebookissa muun muassa kommentoidaan.