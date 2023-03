Uutta tietoa Helsingin ruokamyrkytysvyyhdistä

Helsingin kaupunki tiedotti alun perin viime perjantaina ruokamyrkytysepidemiasta , jonka aiheuttajaksi epäillään useissa eri ravintoloissa tarjoiltuja ostereita.Ruokamyrkytystapauksia on kaupungin mukaan todettu helmikuun alusta lähtien ja maanantaina sairastuneita oli tiedossa jo yli 100 .

Jo noin 150 henkilöä ilmoittanut sairastuneensa ostereista

Kaupungilta muistutetaan, että ostereiden syöminen raakana on aina riski, vaikka kaikki osterit eivät ole saastuneita. Ostereihin liittyviä ruokamyrkytyksiä selvitetään vuosittain. Osterit siivilöivät itseensä noroviruksia eläessään ihmisen ulosteella saastuneessa vedessä. Ravintoloissa ei ole mahdollisuutta havaita osterissa olevaa norovirusta.

Nyt kaupungilta tiedotetaan uusista käänteistä tapaukseen liittyen. Kaupungin mukaan tiedossa on jo noin 150 henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet sairastuneensa syötyään ostereita helsinkiläisissä ravintoloissa 8.–26.2.2023. Sairastumiset liittyvät ranskalaisiin ja hollantilaisiin ostereihin.

– Sairastumisia on useista eri ravintoloista. Ravintoloita on tarkastettu ja niistä on haettu näytteitä sekä pyydetty jäljitettävyystietoja. Osterien maahantuojat ovat vetäneet eriä pois markkinoilta, kaupungilta kerrotaan.