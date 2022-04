Tumman tertun yksi rypäle olikin vihreä – miksi? Tätä et tiennyt viinirypäleistä: "Kuluttajat haluavat ostaa vain..."

"Kun rypäle kehittyy ja kasvaa täyteen kokoonsa, muuttuu väri"

Rypäleitä on lukemattomiin eri tarkoituksiin

– On mahdotonta sanoa, kuinka paljon lajikkeita on olemassa, mutta varmaa on, että villirypäleistä kaikki on aikanaan lähtenyt liikkeelle. Viinirypäleitä on kasvanut niin monessa eri maanosassa, että ne ovat itsestäänkin jalostuneet, mutta toki ihminen on myös niitä jalostanut omien tarpeidensa ja halujensa mukaan, Hongell-Hakkarainen kuvailee.