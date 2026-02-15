Näin keitetyt perunat saa kuorittua todella näppärästi!

Helmikuussa vietetään vuosittain kansallista perunaviikkoa. Sen kunniaksi MTV Uutisissa selvitettiin vuonna 2025, hallitsevatko nuoret vielä perunankuorimisen jalon taidon.

Perunoita ei välttämättä tarvitse kuoria lainkaan, ja monet popsivatkin pottunsa kuorineen päivineen. Joskus keitettyjen perunoiden kuoriminen on kuitenkin paikallaan – erityisesti talvella, kun varastoperunan kuoret saattavat olla paksut ja multaiset.

Testimme viime vuonna kikan, joka väitetysti helpottaa keitettyjen perunoiden kuorimista huomattavasti.

– Ai se on näin helppoa? Jatkoon! toimittaja Jere Silfstén yllättyi.

Katso videolta kikka perunoiden kuorimiseen!