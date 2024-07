Tertin kartanon versio rättänästä itkettää ja naurattaa – tästä perinneherkussa on kyse

Halpa vs. kallis -sarjan kesäisellä erikoiskaudella reissataan perinneherkkujen perässä! Sarjasta tutut maistelijat Fanni ja Petra perehtyvät maakuntien monenlaisiin antimiin.

Halpa vs. kallis makumatkalla -sarja Huomenta Suomessa ja MTV Katsomossa

Halpa vs. kallis makumatkalla -sarjassa maistellaan suomalaisia perinneherkkuja aina tamperelaisesta pärämätsistä Lemin särään. Luvassa on vauhdikasta torielämää ja rasvaa tihkuavia perinneantimia.

Mikä ihmeen rättänä?

Kauden neljännessä jaksossa suunnataan Mikkeliin ja vieraillaan muun muassa kansainväliseen maineeseen nousseessa Tertin kartanossa. Kansainvälisesti palkitussa kartanossa maistelijakaksikko saa eteensä erikoisen rättänän.

Kartanon versio perinneherkusta saa maistelijat suorastaan herkistymään.

Mikkelin torilla selviää myös, mikä on mikkeliläisten mielestä paikkakunnan perinneherkku.

Mikä on rättänä ja millainen se on Tertin kartanossa? Miten Halpa vs. kallis -kaksikko reagoi herkkuun? Katso videolta Halpa vs. kallis makumatkalla -jakso.