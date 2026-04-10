Kärsiikö kahvi, jos kahvijauheet ja veden mittaa valmiiksi keittimeen jo illalla?

Facebookin niksiryhmässä nousi huhtikuussa 2025 keskustelunaiheeksi kahvinkeittimen "lataaminen" valmiiksi jo illalla.

Moni mittaa vedet ja purut keittimeen illalla, jotta toimenpidettä ei tarvitse suorittaa väsyneenä aamulla. Kun kahvijauhe ja vesi ovat koneessa jo valmiina, aamulla riittää vain napin painallus.

Keskustelussa nousi kuitenkin myös esiin ajansäästökikan mahdollinen vaikutus kahvin laatuun ja makuun. Kun kahvijauhe jätetään yön ajaksi kosketukseen hapen kanssa, haihtuvatko sen hyvät aromit?

Kysyimme asiaa kahviasiantuntijoilta.

Saako kahvinkeittimen "ladata" valmiiksi illalla?

Pauligin kahvien päämaistaja Marja Tourilla on selvä mielipide aiheeseen.

– Kahvinkeittimen valmiiksi lataamista ei suositella, jos tavoitteena on paras mahdollinen maku ja laatu. Kahvijauheen aromit alkavat haihtua, kun se on pitkään valmiina, ja myös veden raikkaus voi heikentyä yön aikana.

Tourin mukaan paras kahvi syntyy hyvin suljetussa pakkauksessa säilytetystä ja juuri ennen valmistusta mitatusta kahvista, ja kun käytetään tuoretta ja raikasta vettä.

– Aamun ensimmäinen kahvikupillinen on tärkeä hetki, sillä kun kahvi on tuoretta ja aromikasta, päivä alkaa mukavammin ja miellyttävämmin.