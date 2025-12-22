Tunnetut kokit kertovat, miten graavilohi leikataan oikeaoppisesti.

Huomenta Suomen leikkimielisessä kokkauskisassa tunnetut kokit, Lauri Kaivoluoto ja Harri Syrjänen, ottivat toisistaan mittaa graavilohen valmistuksessa.

Syrjäsen käsissä valmistui hyvin perinteikäs versio graavilohesta, kun taas Kaivoluoto opasti nopean ja helpon tavan tehdä sitruksista graavilohta.

Oikea tapa leikata graavilohi

Kaksikko on aiemmin kiistellyt leikkimielisesti sosiaalisessa mediassa siitä, kumman graavikalaresepti on se oikea eli kaikista paras.

Kettuilu oikeasta valmistustavasta jatkui myös Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä. Syrjäsen ohjeessa kalaa graavataan 48 tuntia, kun taas Kaivoluodon lohi valmistuu noin 10 tunnissa.

– Ehkä vantaalaisessa kerrostalossa on kiva tehdä tuo, ja sitten tavallaan Espoossa merenrannalla vähän isommissa tiloissa, kun ei se työ paina niin paljon, niin siinä on sitten aikaa graavailla, Syrjänen kuittaili Kaivoluodolle.

Yhdestä asiasta kaksikko on kuitenkin samaa mieltä ja se on graavilohin leikkaaminen.

– Leikataan täältä päästä häntään päin.

Katso yllä olevalta videolta, miten graavilohi kannattaa kokkien mukaan valmistaa ja leikata!