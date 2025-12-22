- Pese appelsiini ja sitruuna ja raasta hedelmien kuoret merisuolan sekaan laakeaan astiaan. Sekoita.
- Hautaa kirjolohifilee sitrussuolaan.
- Peitä astia esimerkiksi kelmulla ja laita jääkaappiin.
- Anna kalan graavaantua noin 10 tuntia.
- Ota kala suolasta, huuhtele kylmän veden alla ja kuivaa kalan pinta.
- Leikkaa halauamasi paksuisiksi siivuiksi ja nauti esimerkiksi voidellun mallasleivän päällä. Laita leivän päälle myös pikkelöityä punasipulia ja tuoretta tilliä. Viimeistele sitruunankuoriraasteella.