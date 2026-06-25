Salmonellaepäily kohdistuu nyt useampaan kanalaan.
Munaxin sopimustuottajan tilalla epäillään aiemmin tiedettyä laajempia salmonellatartuntoja.
Yhtiö tiedotti tiistaina, että sopimustuottajan tilalla on omavalvonnan yhteydessä todettu salmonellatartunta yhdessä kanalassa. Samalla ilmoitettiin kananmunien takaisinvedosta.
Lue lisää: Ostitko näitä kananmunia? Iso takaisinveto koskee K-, S- ja Lidl-kauppoja
Tänään saadun tiedon mukaan salmonellaepäily kohdistuu myös tilan muihin kanaloihin.
Munaxin mukaan kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat vedettiin takaisin tämän viikon tiistaina. Uusi tieto ei vaikuta takaisinvedettävien tuotteiden luetteloon.