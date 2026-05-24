Englantilainen teekulttuuri poikkeaa oleellisesti suomalaisesta.
MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa perehdyttiin toukokuussa englantilaiseen teekulttuuriin.
Britannian Suomen-suurlähettiläs Laura Davies demonstroi, miten valmistuu kupillinen teetä englantilaiseen tapaan. Daviesin mukaan tärkeää on, että tee nautitaan aina maidon kanssa.
Hunajan käyttö kummastuttaa: "Se on todella, todella outoa"
Usein kuulee varoiteltavan, ettei teevettä tulisi kuumentaa kiehuvan kuumaksi. Tämä sääntö ei kuitenkaan päde englantilaiseen mustaan teehen.
– Veden pitää olla kiehuvaa! Davies painottaa.
Jos teen haluaa makeuttaa, siihen tulisi käyttää ehdottomasti sokeria.
– Käytä aina sokeria, älä hunajaa. Se (hunajan käyttäminen) on todella, todella outoa, Davies ihmettelee.
Teetä vai tiskivettä?
Suurlähettilään kaapista löytyy melkoinen mukikokoelma teehetkiä varten. Mukit eivät suinkaan ole samaa sarjaa, vaan niitä on kerätty vuosien varrelta milloin mistäkin reissuista.