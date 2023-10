Suomalaisilla yksi selkeä juomasuosikki Alkossa syyskuussa: "Pieni yllätys"

Alkon syyskuu 2023 vs. 2022: Viinien myynti laski 1,3 prosenttia, väkevien 4,6 prosenttia, panimotuotteiden 2,4 prosenttia ja alkoholittomien 8,6 prosenttia. Valkoviinien myynti nousi 2,1 prosenttia ja roseeviinien 7 prosenttia. Kuohuviinien myynti laski 1,3 prosenttia ja punaviinien 5,3 prosenttia.

– Syyskuun osalta on kyllä pieni yllätys, että punaviinien myynti laski hieman, kun roseiden puolestaan nousi. Ranskalaisten roseeviinien myynti nousi reilut 12 prosenttia verrattuna vuoden 2022 syyskuuhun, kertoo palvelu- ja tuotekouluttaja Anri Lindström tiedotteessa.

Ranskan roseet ikisuosikkeja

– Roseista suosituimpia ovat makeusasteeltaan kuivat viinit, joita meidän valikoimamme ranskalaisista roseista on 90 prosenttia.

Roseeviinien suosio on ollut jo useamman vuoden nousussa niin maailmalla kuin Suomessa. Vvuodesta 2015 roseeviinien myynti on Alkossa peräti 2,5-kertaistunut. Samalla tuotteiden määrä on moninkertaistunut.