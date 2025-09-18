Joko olet törmännyt tähän sipulinpilkkomiskikkaan?
Sipulin pilkkominen voi tunnetusti saada kyyneleet nousemaan silmiin. Kun sipulia leikkaa, sen sisältämät rikkiyhdisteet vapautuvat ja voivat aiheuttaa ikävää ärsytystä.
Monet ovatkin keksineet erilaisia kikkoja sipulikyyneleet välttääkseen.
Muun muassa Satokausikalenteri on jakanut sosiaalisessa mediassa tämän näppärän sipulinpilkkomistavan.
Katso jutun yllä olevalta videolta, millainen sipulin silppuamiskikka kiertää sosiaalisessa mediassa. Näin vältät sipulikyyneleet!
Osittainen lähde: Satokausikalenteri/TikTok
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2025.