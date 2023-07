Silliä ja jätskibaari: Näin kansainvälinen media syö presidentti Bidenin vierailun aikana

Ulkoministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivumaa kertoi MTV Uutisille aiemmin, että Helsinkiin odotetaan 100–200 ulkomaista median edustajaa raportoimaan kokouksesta. Kotimaisia toimittajia ja kuvaajia on ilmoittautunut paikalle noin 200. Lehdistökeskus on Helsingin kaupungintalolla, jossa toimittajille on varattu tiloja useammasta kerroksesta.