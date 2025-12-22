Kinkun kuorrutteessa maistuu tänä jouluna trendikäs pistaasi.

Huomenta Suomessa paneuduttiin joulukuussa kinkun hankintaan, valintaan ja valmisteluun. Kotitalouden lehtori Anu Heinaron mukaan kinkkua valitessa kannattaa ensin miettiä, aikooko kinkun ostaa pakasteena vai sulana.

– Sulatusaika täytyy aina ottaa huomioon. Minulla on tässä reilu kolmikiloinen kinkku, niin tämä sulaa 2–3 vuorokautta jääkaapissa. Tämä ei ole hätäisen hommaa.

Kun kinkku on sulatettu, valmisteltu ja paistettu ohjeiden mukaan, on aika tehdä sille kuorrute.

Perinteisesti kinkun päälle valellaan muun muassa sinappia ja korppujauhoja, mutta kuorrutteeseen saa myös helposti pientä twistiä.

Milloin kinkku kuorrutetaan?

Kun kinkku on paistunut, sen annetaan hetken jäähtyä. Sen jälkeen kinkusta poistetaan verkko ja ylimääräinen rasva. Sitten kinkun voi kuorruttaa ja laittaa koko komeuden vielä uuniin 10–15 minuutiksi.