Huomenta Suomessa virittäydyttiin laskiaistunnelmaan muhkeiden herkkupullien merkeissä.
Koko Suomi leipoo -ohjelman voittajanakin tunnettu, Makeaa-leivontablogin Liisa Westerberg jakoi Huomenta Suomessa maaliskuussa 2025 parhaat laskiaispullavinkkinsä.
Liisan mielestä laskiaispulla on sesonkiherkuista ehdottomasti paras. Erityisen trendikästä on tehdä nyt laskiaispullia hieman tavallista erikoisemmilla täytteillä.
– Entinen laskiaispullahan on se, että laitetaan hilloa ja kaadetaan vielä kuumaa maitoa lautaselle. Tehkööt joku niin, jos haluaa, mutta voi myös kokeilla kaikkea uutta.
Liisan porkkanakakku-laskiaispullat
Liisa oli loihtinut lähetykseen laskiaispullia kolmella erilaisella täytteellä. Ensimmäisessä pullassa maistui täyteläinen ja ei niin ällömakea mantelipraliinitäyte. Toisessa pullassa hyödynnettiin trendikästä Biscoff-keksitahnaa vadelmahillon kera.
Kolmannen pullan, porkkanakakku-laskiaispullan, Liisa oli kehitellyt varta vasten Huomenta Suomeen. Näihin pulliin saadaan porkkanakakun makua porkkanaraasteesta tehdystä makeasta hillokkeesta, jossa on käytetty kakusta tuttuja mausteita.
Liisalla oli takataskussaan myös runsaasti vinkkejä pullataikinan valmistamiseen-
Katso videolta parhaan pullataikinan salaisuus ja laskiaispullavinkit!
Nappaa resepti: Paras pullataikina ja porkkanakakku-laskiaispullat
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2025.