Huomenta Suomessa virittäydyttiin laskiaistunnelmaan muhkeiden herkkupullien merkeissä.

Koko Suomi leipoo -ohjelman voittajanakin tunnettu, Makeaa-leivontablogin Liisa Westerberg jakoi Huomenta Suomessa maaliskuussa 2025 parhaat laskiaispullavinkkinsä.

Liisan mielestä laskiaispulla on sesonkiherkuista ehdottomasti paras. Erityisen trendikästä on tehdä nyt laskiaispullia hieman tavallista erikoisemmilla täytteillä.

– Entinen laskiaispullahan on se, että laitetaan hilloa ja kaadetaan vielä kuumaa maitoa lautaselle. Tehkööt joku niin, jos haluaa, mutta voi myös kokeilla kaikkea uutta.

Liisan porkkanakakku-laskiaispullat

Liisa oli loihtinut lähetykseen laskiaispullia kolmella erilaisella täytteellä. Ensimmäisessä pullassa maistui täyteläinen ja ei niin ällömakea mantelipraliinitäyte. Toisessa pullassa hyödynnettiin trendikästä Biscoff-keksitahnaa vadelmahillon kera.

Kolmannen pullan, porkkanakakku-laskiaispullan, Liisa oli kehitellyt varta vasten Huomenta Suomeen. Näihin pulliin saadaan porkkanakakun makua porkkanaraasteesta tehdystä makeasta hillokkeesta, jossa on käytetty kakusta tuttuja mausteita.

Liisalla oli takataskussaan myös runsaasti vinkkejä pullataikinan valmistamiseen-

Katso videolta parhaan pullataikinan salaisuus ja laskiaispullavinkit!

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2025.