Akseli Herlevin inkivääri-jauhelihamuhennos ja parsakaaliriisi
Akseli Herlevin inkivääri-jauhelihamuhennos on helppo ja proteiinipitoinen ruoka. Tarjoile parsakaaliriisin kera!MTV Julkaistu 14 minuuttia sitten
Ainekset
- 800 g naudan jauhelihaa 5 %
- 600 g parsakaalia, hienonnettuna (varret mukana)
- 200 g kaalia, ohueksi suikaloituna
- 250 g siitakesieniä, suikaloituna
- 250 g riisiä, kuivapaino
- 20 g seesamiöljyä
- 6 valkosipulinkynttä, hienonnettuna
Kastike
- 5 dl kana-luulientä
- 8 rkl soijakastiketta
- 6 cm pala inkivääriä, raastettuna
- 4 rkl osterikastiketta
- 2 tl maissitärkkelystä
- 0,5 tl valkopippuria
- Chiliä, suolaa ja mustapippuria maun mukaan
Valmistusohje
- Keitä riisi suolalla maustetussa vedessä.
- Kun riisi on lähes kypsää, lisää hienonnettu parsakaali ja keitä 2–3 min, siivilöi vesi pois ja jäähdytä.
- Sekoita kastikkeen ainekset kulhossa.
- Paista jauheliha seesamiöljyssä. Mausta suolalla ja pippurilla.
- Lisää valkosipuli, kaali ja siitakesienet.
Paista 5–10 min kunnes kasvikset ovat paistuneet ja neste haihtunut.Lisää kastike ja keitä kunnes saostunut.Maista ja mausta tarvittaessa.Jaa 5 rasiaan parsakaaliriisin kanssa.
Elämäntapamuutoksen tehneen kokki Akseli Herlevin ohje helppoon jauheliharuokaan ja parsakaaliriisiin. Herlevin mukaan ohjeesta tulee viisi valmista, mealprepattua annosta.