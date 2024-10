Rainbow-tuotteiden piti kadota – miksi niitä on edelleen kaupoissa?

Viime vuonna kerrottiin, että siirtymäaika tuotteiden vaihtumiselle tulee olemaan pitkä, eivätkä Rainbow-tuotteet katoa hyllyistä yhdessä yössä. Vuoden aikana osa tuotteista on jo vaihtunut Coop-merkin alle, mutta S-ryhmän kaupoista löytyy edelleen runsaasti Rainbow-tuotteita.

Rainbow-tuotteita riittää vielä ensi vuodellekin

S-ryhmän omista merkeistä vastaava johtaja Nina Paavilainen kertoo MTV Uutisille, että Coop-tuotesarjalla on pohjoismaisella tasolla käynnissä brändiuudistus ja kaikkien satojen tuotepakkausten uusiminen ottaa aikansa.

– Meillä on myös varastossa vielä pitkään säilyviä Rainbow-tuotteita ja Rainbow-pakkausmateriaaleja, ja mielestämme on järkevää myydä nämä ensin loppuun. Siksi tarkkoja aikatauluja on vaikeaa ennustaa.