Tekijältä: "Äiti leipoi pyöröset hiivaleipätaikinaan. Tässä ohjeessa olen käyttänyt neljän viljan hiutaleita ja vehnäjauhoja. Taikinan lepääminen antaa pyörösille hyvän juurevan maun. Uunituoreet pyöröset sipaistuna voilla sulavat suuhun, ja näitä voi syödä myös munavoin tai leikkeleiden kanssa.

Onnistut, kun et tee taikinasta liian kovaa. Sen tulee olla pehmeää, mutta käsiteltävää. Taikinassa tulee olla suolaa tarpeeksi. Riisipuuro ei saa olla liian löysää vaan napakkaa, että se pysyy pyörösissä ja puuroa saa laittaa täytteeseen runsaasti."