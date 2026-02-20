Pyöröset ovat kuin karjalanpiirakoita.Sarianne Solio
Julkaistu 20.02.2026 14:55
MTV LIFESTYLE
Kokonaisvalmistusaika: 120 min
Annosmäärä: 24 kappaletta
Riisipuuro
2 dl vettä
2 rkl (20 g) voita
2 dl puuroriisiä
1 litra täysmaitoa
1 tl suolaa
1 kananmuna
Taikina
5 dl täysmaitoa
50 g hiivaa
4 dl neljän viljan hiutaleita (voit käyttää myös kaurahiutaleita)
2 rkl siirappia
2 tl suolaa
125 g huoneenlämpoistä voita
7 dl puolikarkeita vehnäjauhoja
Voiteluun
50 g voisulaa
Valmistusohje
Keitä ensin riisipuuro. Laita riisi ja voinokareet kiehuvaan veteen. Keitä niin kauan, kunnes vesi on imeytynyt riisiin ja lisää maito. Keitä noin 30 minuutin ajan välillä sekoittaen. Jäähdytä riisipuuro. Kun puuro on jäähtynyt, sekoita siihen kananmuna.
Sekoita kädenlämpöiseen maitoon hiiva ja neljän viljan hiutaleet. Anna taikinan levätä tunnin ajan. Seoksen kuuluu olla löysää puuroa.
Lisää taikinaan tunnin kuluttua siirappi, suola, vehnäjauhot ja lopuksi huoneenlämpöinen kuutioitu voi vähitellen sekoittaen yleiskoneen taikinakoukulla. Taikinan pitää jäädä pehmeäksi.
Karjalaiset perinneleivonnaiset pyöröset, kukkoset tai pyöröt ovat jääneet hieman karjalanpiirakoiden varjoon ja aivan suotta. Näitä lienee leivottu vuosisatojen ajan, ja evakoiden myötä olemme saaneet nämä herkut itäsuomalaiseen kahvipöytään. Resepti: Merja Naumanen, Klassikoita Karjalasta -keittokirja (Readme 2026).
Anna kohota leivinliinan alla 30 minuuttia.
Jaa taikina kahdeksi palaksi ja pyöritä pötköiksi. Leikkaa pötköt paloiksi ja pyöritä palloja voisilmäpullien tyyliin. Laita taikinapallot leivinpaperilla päällystetylle pellille ja anna vielä kohota 15 minuutin ajan.
Paina taikinapallojen keskelle lasilla kolo. Täytä kolot riisipuurolla (noin 2 rkl).
Paista 225 asteessa uunin keskitasoa ylemmällä tasolla (etteivät pohjat pala) noin 15 minuuttia.
Voitele paiston jälkeen reunat voisulalla.
Tekijältä: "Äiti leipoi pyöröset hiivaleipätaikinaan. Tässä ohjeessa olen käyttänyt neljän viljan hiutaleita ja vehnäjauhoja. Taikinan lepääminen antaa pyörösille hyvän juurevan maun. Uunituoreet pyöröset sipaistuna voilla sulavat suuhun, ja näitä voi syödä myös munavoin tai leikkeleiden kanssa.
Onnistut, kun et tee taikinasta liian kovaa. Sen tulee olla pehmeää, mutta käsiteltävää. Taikinassa tulee olla suolaa tarpeeksi. Riisipuuro ei saa olla liian löysää vaan napakkaa, että se pysyy pyörösissä ja puuroa saa laittaa täytteeseen runsaasti."