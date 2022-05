"Päivänselvä asia" voisi ratkaista ravintoloiden huutavan työvoimapulan Suomessa

Alan opiskelupaikat eivät täyty

Miksi ravintola-ala ei houkuttele?

– Työsopimuksissa on kirjavia käytäntöjä. Välillä ei ole ollut työntekijöillä kirjallisia työsopimuksia ollenkaan, ja se on meidän asiantuntijoiden mukaan iso haaste.

Vielä 2000-luvun alussa alalla kilpailtiin työpaikoista

– Kun itse tulin 2000-luvun alussa alalle, niin silloin vielä kilpailtiin työpaikoista. Äitini sanoi silloin, että tuohan on hyvä ala, koska siellä ei tule koskaan lomautuksia. Ihmistenhän tarvitsee aina syödä. Näin me ajattelimme ennen koronaa, Sarkima totesi.

– Niin kauan kuin muistan, niin alalla on puhuttu tehokkuudesta. Sitä on mitattu euroilla per työtunti. Työn tehokkuus on vedetty niin kovaksi, että työntekijä ei kestä sitä myllyä kovin kauaa, Turo Sarkima pohti.