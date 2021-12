Nyt on hyvää! Petterin nerokasta uunimakkaraohjetta on kokeiltava

– Monet suomalaiset sanovat, että he eivät syö paljon makkaraa. Mutta kun meillä on missä tahansa ravintolassa makkaraa, nakkia tai erityisesti uunimakkaraa, niin silloin meillä on aina hyvä asiakastyytyväisyys. Kun sitä on tarjolla, asiakkaita on aina paljon. Sinä päivänä muuta ruokaa menee vähemmän, Paldan paljasti tuolloin.