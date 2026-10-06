Taikina:
- Raasta mustaleima. Liota hiiva veteen. Sekoita joukkoon vehnäjauho, sokeri ja rypsiöljy. Vaivaa, kunnes taikinaan muodostuu sitko. Lisää suola. Vaivaa kimmoisaksi taikinaksi. Sekoita lopuksi taikinaan mustaleimajuustoraaste. Anna taikinan levätä noin 10 minuuttia muovin tai kelmun alla peitettynä.
Täyte:
- Raasta emmental (täytteeseen ja koristeeksi). Pilko persilja. Sekoita tuorejuusto, yritit ja juusto keskenään. Lisää mustapippuri myllystä. Sekoita levitettäväksi tahnaksi.
Juustopuustien muotoilu, viimeistely ja paisto: