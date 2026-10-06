Raasta mustaleima. Liota hiiva veteen. Sekoita joukkoon vehnäjauho, sokeri ja rypsiöljy. Vaivaa, kunnes taikinaan muodostuu sitko. Lisää suola. Vaivaa kimmoisaksi taikinaksi. Sekoita lopuksi taikinaan mustaleimajuustoraaste. Anna taikinan levätä noin 10 minuuttia muovin tai kelmun alla peitettynä.