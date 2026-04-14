Oletko testannut tätä suosittua kananmunaruokaa?

MasterChef Suomi 2026 -ohjelman kipailijat Juuli Mäki ja Zahra Marjamaa kertoivat viikonloppuna Huomenta Suomessa suomalaisen ja syyrialaisen keittiön makumaailmoista.

Kaksikko oli valmistanut studioon erilaisia perinteisiä ruokia molemmista kulttuureista.

Yksinkertaiset ja herkulliset turkkilaiset munat

Zahra Marjamaa halusi muun muassa nostaa esiin Lähi-idän keittiöstä tutut turkkilaiset munat.

Turkkilaiset munat, jotka tunnetaan myös nimellä çılbır, ovat perinteinen turkkilainen aamiaisruoka. Annoksessa uppomunat tarjoillaan valkosipulisen jogurtin päällä.

– Tässä on labneh-pohja eli jogurttipohja. Sitten tässä on uppomunat, mausteinen öljy ja kaikki höysteet vielä päällä, Marjamaa näytti.

Kyseessä on yksinkertainen, mutta todella maukas yhdistelmä!