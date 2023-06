Lisää "metallimakaronia" vedetään myynnistä

Tokmannilta makaronituotteen takaisinveto

– Tokmanni vetää takaisin kaikki Priima-makaronit, joiden parasta ennen päiväys on 30.5.2025, koska niissä on todettu vierasesineriski. Tuotteen tuotantoprosessissa on rikkoutunut laite, mikä on saattanut aiheuttaa pienten metallinpalasten joutumisen tuotteeseen, Tokmannilta tiedotetaan.