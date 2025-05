Mitä tapahtui naudanlihan hinnalle? Kauppojen tilastot paljastavat

Naudanlihan hinta oli alkuvuodesta nousussa.

Alkuvuonna moni suomalainen on törmännyt kaupoissa tyhjiin jauhelihahyllyihin. Ruokakauppojen myyntitilastot valottavat, mitä on tapahtunut naudanlihan hinnalle.



Naudanlihan hinta nousi tammi-maaliskuussa 2,1 prosenttia, kertovat Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten myyntitilastot. Tilastossa ovat mukana S-ryhmä, Kesko, Lidl, Tokmanni, R-kioski, Minimani ja M-ketju. Vertailukohtana on vuoden takainen ajankohta. Kokonaisuudessaan lihan hinta laski hieman.

Suklaa ja kahvi kallistuivat naudanlihaa enemmän

Naudanlihan myyntimäärä laski jonkin verran. Lihan myynti laski kaikissa tuoteryhmissä siipikarjaa lukuun ottamatta. Päivittäistavarakaupan tiedotteen mukaan osa lihan päivittäistavaramyynnistä on siirtynyt valmisruokiin ja -aterioihin.



Naudanlihaa reilusti suurempia hintanousuja nähtiin suklaassa ja kahvissa. Kahvin hinta nousi vuoden takaisesta 33 prosenttia ja suklaan 25 prosenttia.



Kaikkiaan elintarvikkeiden hinnat päivittäistavarakaupassa nousivat tammi-maaliskuussa 0,8 prosenttia.

