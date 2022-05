Mitä pitää tehdä jääkaapissa ja pakastimessa oleville ruoille, jos sähköt katkeavat? Nämä asiat sinunkin kannattaa painaa mieleen kotivarasta

Monilla on harhakäsitys kotivarasta: Kyseessä ei ole erillinen aarrelaatikko

Riittävästä kotivarasta on tänä keväänä jälleen kerran muistuteltu lähinnä epävarman maailmantilanteen vuoksi. Nyt Maa- ja kotitalousnaiset nostaa tiedotteessaan esiin tärkeitä seikkoja kotivaraan liittyen.

– Kyse on arjen tuotteista, joita varataan kotiin hieman ylimääräistä. Kotivara sisältää niitä elintarvikkeita, joita kotona tavallisestikin käytetään. Varastossa kannattaa pitää huoneenlämmössä säilyviä tuotteita ja ruokaa, jota voi syödä kylmänä. Kotivara voi sisältää myös vähän herkkuja mielen piristykseksi, Velin neuvoo tiedotteessa.

Häiriötilanteessa tärkeintä on Velinin mukaan se, että kotona on riittävästi ruokaa ja vettä. Ruoan tulisi olla sellaista, josta saa energiaa. Yksittäisen ravintoaineen tarpeen tyydyttäminen ei lyhyen häiriön aikana ole pääasia.

– On tärkeää, että meillä on kotivaraa vähintään kolmeksi päiväksi, jolloin viranomaisille jää aikaa käynnistää järjestelyjä, jos häiriö kestää pidempään.

Mitä tehdä ruoille jos sähköt katkeavat?

Yksi poikkeustilanne, jolloin kotivaralle saattaa olla tarvetta on sähkökatko. Sähkökatko aiheuttaa monenlaisia haasteita ruoan suhteen. Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-, ravitsemus ja kotitalousneuvonnan kehityspäällikkö Marita Suontausta muistuttaa, että jääkaapista tulee sähkökatkon sattuessa syödä ensin nopeasti pilaantuvat ruoat.

Vedensaanti on meille elintärkeää. Kotona on hyvä olla puhdas, kannellinen astia tai vesikanisteri, johon vettä voi joko kotona valuttaa tai hakea sitä vedenjakopisteeltä. Pullotettua vettä on hyvä olla varastossa.