Mitä kuohuviiniä vapuksi? Tämä "samppanjan ystävien arkiviini" on ainakin varma valinta – nappaa juomasuositukset!

Samppanjan suosio kasvanut

Alkon tuoteviestintäpäällikkö, Master of Wine Taina Vilkuna kertoi aiemmin MTV Uutisille samppanjan suosion kasvaneen koronapandemian myötä . Kun ihmiset eivät päässeet matkustamaan ja ostamaan juomia esimerkiksi tax freesta tai ravintoloista, siirtyi asiointi vähittäismyyntiin.

Yksi erittäin suosittu samppanjabrändi on ollut klassikoiden joukkoon kuuluva Bollinger. Maahantuojan mukaan Bollinger-samppanjan suosio kasvoi roimasti vuonna 2021. Bollinger tunnetaan James Bondin suosikkijuomana ja sarjan uusin elokuva sai ensi-iltansa viime vuonna.

Bollinger-samppanjoita löytyy Alkosta useista eri hintaluokista. Edullisin vaihtoehto on Bollinger Special Cuvée Champagne Brut, joka maksaa 62,49 euroa.

Roseeproseccoja ja rieslingroseen uusi kupliva versio

Samppanjan lisäksi selkeä trendijuoma kuohuvien kategoriassa on nyt prosecco ja erityisesti sen roseeversio. Italialaisten proseccojen myynti ohitti alkuvuodesta ensimmäisen kerran espanjalaisten cava-kuohuviinien myynnin Suomessa.

– Kaikista eniten kuohuvissa suomalaisia miellyttävät roseet, joista varsinkin roseeprosecco on vauhdittanut roseekuohuviinien myyntiä, Vilkuna kertoi MTV Uutisille aiemmin.

– Juomassa on yhdistetty kuplajuoma ja roseeviini, mutta frizzante palvelee myös hyvin laajalla skaalalla vähemmän viinistä innostuvaa porukkaa. Se toimii kuohujuomana, mutta ei ole supervaahtoavaa. Juomassa on kierrekorkki, Winestaten viiniasiantuntija, Master of Wine Tuomas Meriluoto selventää uuden juoman ideologiaa.