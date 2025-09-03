Mitä eroa on lehtisalaatilla, friseesalaatilla ja jääsalaatilla?

Miten suositut salaattilajikkeet eroavat toisistaan?

Syyskuun ensimmäisellä viikolla vietetään valtakunnallista salaattiviikkoa, kertoo Kauppapuutarhaliitto.

Suomalaiskaupoista löytyy runsaasti erilaisia salaattilajikkeita, jotka sopivat ruokavaliota monipuolistamaan ja keventämään. Erilaisia salaatteja on tarjolla niin ruukuissa, pusseissa kuin valmiina sekoituksinakin.

Kauppapuutarhaliitto esittelee tiedotteessaan suosituimpia salaatteja.

Jääsalaatti on ehdoton suosikki

Jääsalaatti on Suomen suosituin salaatti.Kauppapuutarhaliitto

Jääsalaatti on liiton mukaan salaattien ylivoimainen ykkönen, ja sitä viljellään Suomessa selkeästi eniten. Tämä salaatti on suosittu erityisesti kestävyytensä ja rapsakkuutensa vuoksi, ja se säilyy jääkaapissa pitkään.

Tiesitkö, että jääsalaatti kestää myös lämmittämisen? Sitä voi käyttää esimerkiksi erilaisissa wokeissa. Jääsalaatti maistuu miedolta, mehukkaalta ja hieman makeahkolta. Jääsalaattia myydään myös punaisena versiona.

Makea friseesalaatti saa nimensä Ranskasta

Pehmeä friseesalaatti maistuu makealta.Kauppapuutarhaliitto

Jos kaipaat hieman jääsalaattia pehmeämpää salaattia, kannattaa valita friseesalaatti. Kauppapuutarhaliitto suosittelee friseesalaattia pohjaksi erilaisille salaateille tai käytettäväksi esimerkiksi leivän päälle.

Friseesalaattia myydään myös nimellä makea frisee, ja nimi kertookin salaattilajikkeen makeudesta. Vihreäkeiju-tuotemerkin sivuilla kerrotaan myös salaatin nimen alkuperä:

– Frisee viittaa salaatin ulkonäköön, se on ranskaa ja tarkoittaa kiharaa tai röyhelöistä.

Monikäyttöinen lehtisalaatti

Lehtisalaatti on kaunis ja herkullinen.Kauppapuutarhaliitto

Lehtisalaatti houkuttelee kauniin muotonsa vuoksi: se muodostaa lehdistään ruusukkeen. Tammenlehtisalaatti on puolestaan lehtisalaatin muunnos, jonka lehdet ovat liuskoittuneet tammenlehtiä muistuttavalla tavalla.

Lehtisalaattia voi löytää puna- ja vihreälehtisenä, mutta vihreänkin lajikkeen lehdissä on häivähdys ruskehtavanpunaista.

Maultaan lehtisalaatti on täyteläinen, mutta ei kitkerä. Salaatti sopii mainiosti esimerkiksi koristeluun ja tuoresalaatteihin.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran syyskuussa 2024.

