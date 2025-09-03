Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Mitä eroa on lehtisalaatilla, friseesalaatilla ja jääsalaatilla?

friseesalaatti
Jääsalaattia, friseesalaattia vai lehtisalaattia? Salaattilajikkeilla on eroja.Kauppapuutarhaliitto
Julkaistu 03.09.2025 07:44

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Miten suositut salaattilajikkeet eroavat toisistaan?

Syyskuun ensimmäisellä viikolla vietetään valtakunnallista salaattiviikkoa, kertoo Kauppapuutarhaliitto.

Suomalaiskaupoista löytyy runsaasti erilaisia salaattilajikkeita, jotka sopivat ruokavaliota monipuolistamaan ja keventämään. Erilaisia salaatteja on tarjolla niin ruukuissa, pusseissa kuin valmiina sekoituksinakin.

Kauppapuutarhaliitto esittelee tiedotteessaan suosituimpia salaatteja.

Lue myös: Pizzatäytteet muutamalla eurolla! Nerokas ruokakauppakikka

Jääsalaatti on ehdoton suosikki

jääsalaattiJääsalaatti on Suomen suosituin salaatti.Kauppapuutarhaliitto

Jääsalaatti on liiton mukaan salaattien ylivoimainen ykkönen, ja sitä viljellään Suomessa selkeästi eniten. Tämä salaatti on suosittu erityisesti kestävyytensä ja rapsakkuutensa vuoksi, ja se säilyy jääkaapissa pitkään.

Tiesitkö, että jääsalaatti kestää myös lämmittämisen? Sitä voi käyttää esimerkiksi erilaisissa wokeissa. Jääsalaatti maistuu miedolta, mehukkaalta ja hieman makeahkolta. Jääsalaattia myydään myös punaisena versiona.

Lue myös: Punnitsimme 30 jääsalaattipussia ruokakaupassa – tässä tulos

Makea friseesalaatti saa nimensä Ranskasta

friseesalaattiPehmeä friseesalaatti maistuu makealta.Kauppapuutarhaliitto

Jos kaipaat hieman jääsalaattia pehmeämpää salaattia, kannattaa valita friseesalaatti. Kauppapuutarhaliitto suosittelee friseesalaattia pohjaksi erilaisille salaateille tai käytettäväksi esimerkiksi leivän päälle.

Friseesalaattia myydään myös nimellä makea frisee, ja nimi kertookin salaattilajikkeen makeudesta. Vihreäkeiju-tuotemerkin sivuilla kerrotaan myös salaatin nimen alkuperä:

– Frisee viittaa salaatin ulkonäköön, se on ranskaa ja tarkoittaa kiharaa tai röyhelöistä.

Monikäyttöinen lehtisalaatti

lehtisalaattiLehtisalaatti on kaunis ja herkullinen.Kauppapuutarhaliitto

Lehtisalaatti houkuttelee kauniin muotonsa vuoksi: se muodostaa lehdistään ruusukkeen. Tammenlehtisalaatti on puolestaan lehtisalaatin muunnos, jonka lehdet ovat liuskoittuneet tammenlehtiä muistuttavalla tavalla.

Lehtisalaattia voi löytää puna- ja vihreälehtisenä, mutta vihreänkin lajikkeen lehdissä on häivähdys ruskehtavanpunaista. 

Maultaan lehtisalaatti on täyteläinen, mutta ei kitkerä. Salaatti sopii mainiosti esimerkiksi koristeluun ja tuoresalaatteihin. 

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran syyskuussa 2024.

Lue myös: Näin saat salaatin maistumaan paremmalta!

Katso myös video: Pizzatäytteet muutamalla eurolla! Nerokas ruokakauppakikka

1:31imgNäin säästät pizzatäyteostoksilla.

Lähteet: Kauppapuutarhaliitto, Vihreäkeiju

Lisää aiheesta:

Näin saat salaatin maistumaan paremmalta!Tomaattitöppäys vaikuttaa makuun ratkaisevasti – nämä faktat sinun täytyy tietää suosikkikasviksestaMitä eroa on jääsalaatilla, lehtisalaatilla ja friseesalaatilla?Terveyspommi, joka kannattaa napata nyt kaupassa ostoskoriin – tunnetko jo eri lajikkeet?Tässä on Suomen suosituin salaatti – ostatko sinäkin?"Aivan eri juttu kuin buffettien talvitarjonta" – miksi suomalaiset ovat unohtaneet tämän rapean ja makean kesäherkun?
RuokaKasviksetMakuja

Tuoreimmat aiheesta

Ruoka