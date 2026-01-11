Jauhelihapaketeissa on usein irrallinen paperi, mutta mikä on sen todellinen tarkoitus?
Sosiaalisessa mediassa ihmetellään säännöllisin väliajoin erilaisia arkisiakin ilmiöitä. Facebookin suositussa kysymyksiin ja vastauksiin keskittyvässä ryhmässä nousi taannoin puheenaiheeksi jauhelihapaketeista löytyvä irrallinen paperi. Mikä on sen todellinen funktio?
MTV Uutiset selvitti asiaa jo vuonna 2015 ja sai silloin perusteellisen vastauksen lihavalmistajalta.
Lue myös: Ennennäkemätön jauheliha kauppoihin
Kolme syytä paperiin jauhelihapaketeissa
Tärkein syy paperille jauhelihapakkauksissa on HK:n mukaan hygienia. Paperin ansiosta jauheliha ei kosketa missään vaiheessa esimerkiksi tuotantolinjaa, vaan siirtyy hygieenisesti pakkaukseensa.
Paperi jauhelihan alla takaa hygienian myös käyttövaiheessa: jauhelihan saa paperin avulla myös paistinpannulle käsin koskematta.
Kolmas syy paperin liittyy lihasta erottuvaan nesteeseen. Paperi imee myös jauhelihan luontaista kosteutta, jolloin paketin pohjalle ei kerry nestettä.
Lue myös: Ruotsalainen jauhelihakeitto on hitti Suomessakin – kouluruoka, jota kaikki rakastavat
Katso myös: Testasimme jauhelihankorvikkeen makaronilaatikkoon
2:34Näin saat lihamakaronilaatikkoa halvemmalla.