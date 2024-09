Miten valitaan oikean kokoinen sohva tai matto? Älä sorru sisustajan perisyntiin

– Pyöreän pöydän kanssa tilan hahmottaminen voi olla vähän haastavaa. Kuinka paljon jätetään tilaa ympärille? Hyvä nyrkkisääntö on 70 senttiä koko pöydän ympärille, että päästään kulkemaan, Ikonen sanoo.

Kun tilaa on tarpeeksi, pöytään on helppo istua. Neljälle hengelle 120 senttimetrin halkaisija on Ikosen mukaan minimikoko.