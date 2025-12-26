Joulukinkun jämät voi hyödyntää esimerkiksi herkulliseen pastaan. Nappaa kokki Harri Syrjäsen resepti välipäiville!

Kun joulupöydästä yli jäänyt kinkku ei maistu enää leivän päälläkään, voi kinkun hyödyntää muissa ruoissa.

Kokki Harri Syrjänen on vinkannut, että joulukinkun jämiä voi hyödyntää suomalaisten suosimaa makumaailmaa mukailevassa pastassa.

Yhdessä kasarissa valmistuvan pastan ainesosat ovat nimittäin suoraan yhdestä suomalaisten suosikkipizzasta, Americanasta. Kinkun lisäksi pastaan tuleekin aurajuustoa ja ananasta.

Kinkun jämät voi hyödyntää myös munakkaaseen.