Kari Aihisen suosittu lohipasta valmistuu todella helposti. Hyödynnä joulun jämiä!
Erilaiset pastat maistuvat suomalaisille vuoden ympäri. Esimerkiksi legendaarinen avokadopasta on yksi MTV Uutisten Makuja-reseptipankin suosituimmista ohjeista vuodesta toiseen.
Toinen ikisuosikki on keittiömestari Kari Aihisen simppeli ja kehuttu savulohipasta.
Nyt onkin hyvä hetki hyödyntää joulupöydästä ylijääneet lohet ja sujauttaa ne Kapen hittipastaan.
Hittipastan salaisuus
Aihisen hittipastan salaisuus on currylla maustettu kermainen kastike, joka täydentää ihanasti lohen makumaailmaa. Aihinen on kertonut Kape 24 h -kirjassaan (Tammi, 2017) pastaruoan olevan erityisesti hänen lastensa suosikki.
– Tätä reseptiä olen jakanut eniten myös kavereilleni viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Simppeli ja täyttävä pasta, jossa suosikkimausteeni curry elävöittää savulohen ja tillin klassista makuliittoa, Aihinen toteaa kirjassaan.
Pastaa ei ole tietenkään pakko tehdä lohesta, vaan voit testata myös muita savukaloja.
Nappaa ohje: Kari Aihisen Currylla maustettu savulohipasta