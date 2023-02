Kari Aihinen päräytti klassisen lasagnen uuteen uskoon: "Rakenne on suhteellisen messevä"

Kaikkien kotikokkien sankari, ravintoloitsija ja keittiömestari Kari "Kape" Aihinen on kehitellyt uuden twistin perinteiseen lasagneen.

Lenkkimakkaralasagne

Aihisen lasagne on tehty klassisesta lenkkimakkarasta, joka pitää miehen mukaan aina paistaa ennen käyttöä, jotta viipaleisiin saadaan makua pintaan ja lopputulos näyttääkin paremmalta.

Lasagne sisältää lenkkimakkaran ja perinteisten lasagnelevyjen lisäksi tuoretomaattisalsaa, jossa on basilikaa ja oreganoa sekä paksuhkoa savujuustokastiketta ja parmesaania.

Juustokastikkeen pitää olla Aihisen mukaan melko paksua, sillä tuoresalsa on puolestaan hieman vetistä.

– Rakenne on suhteellisen messevä. Se ei valu, se on kiinteä, mutta se on kuitenkin mehukas – voisiko sanoa pannacottamainen, Aihinen runoilee.