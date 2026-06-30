Muutamalla kikalla saat leivän säilymään paremmin.
Leipätiedotus ry vinkkaa tiedotteessaan keinoja saada leipä säilymään pidempään mahdollisimman pehmeänä ja herkullisena.
Kun leivän tärkkelyksessä tapahtuu muutoksia, se aiheuttaa leivän rakenteellisen vanhenemisen. Tärkkelys liisteröityy ja menettää alkuperäisen kiteisen rakenteensa. Leipä menettää rapeuttaan ja sisus kuivahtaa, kun leivässä oleva vesi liikkuu sisuksesta kohti kuorta.
Lue myös: Leipäpusseihin uusi merkintä – se kannattaa tarkistaa
Ei leipää jääkaappiin!
Monilla on harhaluulo leivän säilyvyydestä jääkaapissa. Ajatellaan, että leivän käyttöikä pitenee, jos se laitetaan jääkaappiin.
– Todellisuudessa käy usein päinvastoin. Leivän rakenteen vanheneminen on nopeinta noin 2–4 asteessa ja siksi leipää kannattaakin säilyttää huoneenlämpötilassa eikä jääkaapissa. Sen sijaan pakastaminen pysäyttää vanhenemisen lähes kokonaan, Leipätiedotuksesta muistutetaan tiedotteessa.
Näin leipä säilyy pidempään:
- Älä laita leipää jääkaappiin, säilytä huoneenlämmössä
- Jos leipäpussi on kostea, siirrä leipä kuivaan leipäpussiin tai kääräise vaikka leivinliinaan