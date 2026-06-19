Oluen tarjoilulämpötila vaikuttaa olennaisesti sen makuun.

On varmasti itsestäänselvää, että mikään olut ei ole parhaimmillaan huoneenlämpöisenä, mutta jääkylmänä tarjoiltukaan juoma ei välttämättä tuo oluen aromeita oikealla tavalla esiin.

– Suomalaiset tykkäävät juoda oluen kylmänä, eli vähän ehkä kylmempänä kuin keskieurooppalaiset, olutasiantuntija ja Olutliiton puheenjohtaja Anikó Lehtinen kertoi keskiviikkona Huomenta Suomessa.

Oikea tarjoilulämpötila riippuu oluttyypistä – ole tarkkana kesällä!

Lehtinen suosittelee säilyttämään oluet jääkaapissa, mutta tietyt oluttyypit kannattaa ottaa hetkeksi huoneenlämpöön ennen tarjoilua.

– Nostaa ne vaikka puoli tuntia ennen sieltä pois, jos on vähän tuhdimpi ja tummempi olut.

Tummempien oluiden tarjoilu hieman lämpimämpänä tuo esiin niiden syvät aromit ja tasapainottaa katkeruuden.

Erityisesti kesällä on kuitenkin hyvä muistaa, että olut lämpeää nopeasti lasissa.

– Varsinkin, jos on luvattu hyvää ilmaa, niin sitten kannattaa pitää oluet aika pitkään kylmässä. Siinä seurustellessa ne lämpenevät kuitenkin.