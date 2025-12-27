Kokkaavat kaksoset, Food By Twins -ruokablogin Noora ja Petra vinkkaavat ohjeen helppoon kylmäsavulohimoussekakkuun, joka sopii vaikka vuodenvaihteen juhlapöytään.
Food By Twins -ruokablogin Noora ja Petra Väänänen ovat aiemmin vinkanneet muun muassa herkullisen ja helpon skagen-perunapellin ohjeen.
Nyt kokkaavat kaksoset paljastavat luotto-ohjeensa helppoon suolaiseen lohikakkuun. Tästä kylmäsavulohimoussekakun ohjeesta tuli marras-joulukuussa viraalihitti.
– Kylmäsavulohimoussekakku on meidän perheen ehdoton jouluherkku. Tämä kermaisen kuohkea ja täyteläinen klassikko on kulkenut mukana jo vuosikymmenten ajan, sillä äiti valmistaa sen joka ikinen joulu samalla reseptillä.
Luotto-ohje peräisin 1980-luvulta
Kylmäsavulohimoussekakku sopii mainiosti myös uudenvuoden juhlapöytään. Nooran ja Petran mukaan resepti juontaa juurensa aina 1980-luvun Pirkka-lehdestä saakka.
– Se on siitä lähtien ollut varma hitti niin perheen kuin vieraidenkin keskuudessa. Nauti sellaisenaan tai esimerkiksi karjalanpiirakoiden tai saaristolaisleivän kaverina.
Nappaa ohje: Kylmäsavulohimoussekakku
