Huomasitko? Tuotteiden hinnat muuttuivat tiistaina Alkossa

Paras valkoviini 2023 on valittu: Riesling, joka on "hinta-laatusuhteeltaan erinomainen löytö"

Hinnat nousivat keskimäärin 30 senttiä

– Tämän syksyn keskimääräinen tuotteen hinnannousu on 30 senttiä. Kevään hinnanmuutoksessa tuotteiden hinnat nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia

Mistä muodostuu juoman hinta Alkossa?

Alko muistuttaa, että juomien hintoihin vaikuttaa Suomessa erityisesti verotus. Väkevissä ja oluissa alkoholijuomavero määräytyy alkoholiprosentin mukaan: mitä suurempi alkoholiprosentti tuotteella on, sitä suurempi on veron määrä. Viineissä alkoholijuomavero on sama kaikille saman pakkauskoon tuotteille alkoholiprosentista riippumatta.