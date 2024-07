Nyt selvisi, miten "kohujuomien" tulo kauppoihin vaikutti Alkon myynteihin

Eduskunta hyväksyi kesäkuun alussa hallituksen esityksen alkoholilain muuttamisesta. Lakimuutoksen myötä vähittäiskaupoissa saa nyt myydä 5,6–8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia . Prosenttiraja on aiemmin ollut 5,5.

Nyt Alko on julkaissut kesäkuun myyntitilastonsa, josta saa ensimmäisen kerran viitteitä lakimuutoksen vaikutuksista Alkoon.

Alkon kesäkuun myynti laski

– Meillä oli kesäkuussa myyntipäiviä yksi perjantai vähemmän viime vuoteen verrattuna. Tällä oli kesäkuun myyntiin iso merkitys, perjantai kun on meillä se viikon vilkkain myyntipäivä, sanoo asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Tuula Sillanmäki Alkon tiedotteessa.

On selvää, että myös lakimuutos on näkynyt myynneissä jollain tapaa. Vielä on kuitenkin Alkon mukaan liian aikaista tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.