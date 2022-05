Helpottuuko ruoanlaitto suosittujen TikTok-niksien avulla? Laitoimme konstit testiin kotikeittiössä!

Näkemiesi videon taustalla on saattanut pyöriä naisääni, joka sanoo: "Show me the lifehack, that you randomly saw one day that is now an unconscious standard practise in your life". Toisin sanoen, ideana on esitellä niksi, johon on joskus törmännyt ja jonka käytöstä on sittemmin tullut sinulle tiedostamaton tapa.