Jos vihaat keitettyjen kananmunien kuorimista, tämä niksi on sinulle – testasimme kätevän valmistustavan

Jos nyt ollaan ihan rehellisiä, useimmiten kätevin tapa valmistaa keitettyjä kananmunia on yksinkertaisesti keittää ne kattilassa ihan perinteiseen tyyliin. Sosiaalisessa mediassa, kuten TikTokissa esitellään kuitenkin usein vaihtoehtoisia menetelmiä ja hauskoja niksejä ruokien valmistamiseen. Kananmunia on hittivideoilla valmistettu muun muassa airfryerissa sekä mikrossa.

Tällä kertaa hitiksi on noussut video, jossa kananmunat "keitetään" uunissa. Niksi on ihan kätevä silloin, jos munia tarvitsee valmistaa iso määrä kerralla esimerkiksi salaattia varten. Uunissa kypsennetyt munat on helppo pilkkoa paiston jälkeen. Tämä valmistusmenetelmä vie kuitenkin enemmän aikaa kuin perinteinen kattilassa keittäminen. Ehdoton plussa menetelmässä on kuitenkin se, että keitettyjä kananmunia ei tarvitse kuoria, koska ne kuoritaan jo ennen uuniin laittamista!