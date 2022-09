Ethän ole unohtanut suomalaista klassikkoherkkua? Menneiden vuosikymmenten suosikki valmistuu edullisesti

Kiisseleitä moneen makuun

Moni on varmasti ainakin lapsuudessaan syönyt esimerkiksi mehusta tai marjoista suurustettua kiisseliä. Kyseessä on makea välipala tai jälkiruoka, jota on helppo valmistaa itse. Mikä parasta, kiisseli on myös edullinen klassikkoherkku.