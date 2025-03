Epätavallinen joukko suomalaisia ostaa nyt suklaamunia

Tänä vuonna tiettyjä suklaamunia ostavat erityisesti opiskelijat. Syynä on Tiktokissa levinnyt ilmiö.

Keskon viestinnästä kerrotaan Tiktok-ilmiön näkyvän tiettyjen pääsiäismunien myynneissä.

– Todelliseksi hitiksi ovat nyt nousseet pääsiäisen hahmoyllätyssuklaamunat, joista monissa TikTok-videoissa etsitään kangasmerkkejä, kertoo Keskon irto- ja sesonkimakeisten tuotepäällikkö Jaana Nousiainen.

"Haalarimerkkejä" voi löytää ainakin Pipsa Possu-, My Little Pony- ja Paw Patrol -yllätyssuklaamunista, kerrotaan Keskon viestinnästä.

My Little Pony -suklaamunan myynti on ollut Keskolla huipussaan nyt maaliskuussa.

Ilmiö havaittu myös S-ryhmän kaupoissa

Suklaamunatrendi näkyy myös S-ryhmän kaupoissa, ja tuotteita on myyty odotettua enemmän, kertoo SOK:n myyntipäällikkö Susanna Saari.

– My little Pony- ja Hello Kitty -yllätysmunat ovat herättäneet paljon kiinnostusta, Saari kertoi MTV Uutisille.

Tiktokissa on noussut suosioon useita videoita, joissa metsästetään haalarimerkkejä suklaamunista. Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.

Suklaamunia ostetaan usein videoita varten monta, koska kaikista munista ei kangasmerkkejä löydy. Suklaamunia ostavat nimenomaan opiskelijat, koska merkkejä voi ommella opiskelijahaalareihin.

Videoilla saatetaan myös neuvoa, miten halutun yllätyksen voi suklaamunasta löytää.

Viime vuonna kiinnostusta herättivät Hello Kitty -yllätysmunat, ja sama trendi on jatkunut tänäkin vuonna.

– Hello Kitty -yllätysmunat kiinnostavat ja niitä onkin myyty paljon enemmän kuin viime vuonna jo nyt, vaikka pääsiäiseen on vielä melkein kuukausi, Keskon Nousiainen kertoo.

Hittivideoilla jaetaan myös vinkkejä suklaamunien yllätysten metsästykseen. Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.

