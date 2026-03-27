Suomen suurin frittikanaan erikoistunut ravintolaketju Chitir Chicken uudistuu kotimaiseksi brändiksi.
Suomessa 23 ravintolaa operoiva Chitir Chicken irtautuu kansainvälisestä franchising-konseptista ja jatkaa toimintaansa uuden Dust & Fry -ketjun nimellä. Ravintolaketju tiedotti asiasta perjantaina.
Chitir Chicken on toiminut Suomessa vuodesta 2019 franchising-pohjaisena ketjuna, jonka juuret ulottuvat Iso-Britanniaan ja Turkkiin
Kaikki nykyiset Chitir Chicken -ravintolat siirtyvät uuden brändin alle ja jatkavat paikallisten yrittäjien operoimina.
Chitir Chicken -lisenssiä Suomessa hallinnoineen CTR Finland Oy:n toimitusjohtaja, ravintolayrittäjä Mesut Gürkan kertoo päätöksen olleen iso ja strateginen.
– Emme vaihda vain ravintoloiden nimeä tai ilmettä, vaan rakennamme kokonaan uuden suomalaisen ravintolaketjun, jolla on myös kansainvälistä potentiaalia, Gürkan sanoo tiedotteessa.