MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

– Emme vaihda vain ravintoloiden nimeä tai ilmettä, vaan rakennamme kokonaan uuden suomalaisen ravintolaketjun, jolla on myös kansainvälistä potentiaalia, Gürkan sanoo tiedotteessa.

Chitir Chicken -lisenssiä Suomessa hallinnoineen CTR Finland Oy:n toimitusjohtaja, ravintolayrittäjä Mesut Gürkan kertoo päätöksen olleen iso ja strateginen.

Kaikki nykyiset Chitir Chicken -ravintolat siirtyvät uuden brändin alle ja jatkavat paikallisten yrittäjien operoimina.

Chitir Chicken on toiminut Suomessa vuodesta 2019 franchising-pohjaisena ketjuna, jonka juuret ulottuvat Iso-Britanniaan ja Turkkiin

Suomessa 23 ravintolaa operoiva Chitir Chicken irtautuu kansainvälisestä franchising-konseptista ja jatkaa toimintaansa uuden Dust & Fry -ketjun nimellä. Ravintolaketju tiedotti asiasta perjantaina .

Mika Tuomonen, Risto Mikkola ja Mesut Gürkan. Dust & Fry

Uudistuksen taustalla on halu rakentaa itsenäinen suomalainen ravintolakonsepti. Ketjun taustalla oleva ravintolayhtiö aikoo kehittää uuden brändin omista lähtökohdista ja panostaa tuotekehitykseen sekä kotimaisiin raaka-aineisiin. Ensimmäiset Dust & Fry -ravintolat avataan toukokuussa, ja koko ketjun on tarkoitus siirtyä uuteen ilmeeseen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Uuden konseptin tuotekehityksestä vastaavat ravintola-alan konkarit Risto "Ripe" Mikkola ja Mika "Pikkis" Tuomonen, jotka ovat myös uuden ketjun osakkaita. Mikkola tunnetaan muun muassa Kotipizzan tuotekehitystyöstä ja Tuomonen Social Burger Joint -ketjun perustajana. Heidän tavoitteensa on kehittää suomalaisille suunnattu makumaailma ja uusia annoksia.